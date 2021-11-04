تمكن قطاع الأمن الجنائي والمتمثل في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط مواطنين وبحوزتهما 5 كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدرة ونصف كيلو من مادة الشبو المؤثرة عقليا و750 حبة من المؤثرات العقلية مختلفة الأنواع و30 غراما من بودرة الكيميكال و5 غرامات من مادة الكيميكال و5 أقراص ترامادول و3 أقراص كبتاغون.



وبحسب بيان صحافي، فقد وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات من احد المصادر السرية تفيد بأن مواطنا يحوز كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، وعليه تم تكثيف التحريات وجمع المعلومات والاستدلالات ورصد تحركاته، والتي أكدت صحة المعلومات الواردة، وعلى ضوء ذلك تم استصدار الإذن اللازم من النيابة العامة وتم ضبطه في مسكنه وعثر بحوزته على نحو 3 كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدرة وربع كيلو من مادة الشبو المؤثرة عقليا و750 حبة من المؤثرات العقلية مختلفة الأنواع وميزان حساس وأكياس لتجزئة المخدرات قبل ترويجها.



كما وردت معلومات أخرى للإدارة العامة لمكافحة المخدرات من أحد المصادر السرية تفيد بأن مواطنا يحوز كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، وعليه تم تكثيف التحريات وجمع المعلومات والاستدلالات، وبعد التأكد من صحة المعلومات الواردة واستصدار الإذن اللازم من النيابة العامة تم ضبطه في مسكنه وعثر بحوزته على نحو كيلوغرامين من مادة الحشيش المخدرة وربع كيلو من مادة الشبو المؤثرة عقليا و30 غراما من بودرة الكيميكال و5 غرامات من مادة الكيميكال و5 أقراص ترامادول و3 أقراص كبتاغون وميزان حساس وأكياس لتجزئة المخدرات قبل ترويجها.



وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهما اعترفا بأنها تخصهما بقصد الاتجار والتعاطي، وعليه تم اقتيادهما إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وإحالتهما مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص.