اجتمع رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح في مبنى رئاسة الأركان العامة للجيش مع مدير عمليات القيادة التنسيقية للأمن الداخلي بوزارة الداخلية اللواء الركن محمد رافع الديحاني، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة أهم المواضيع ذات الصلة لتعزيز التعاون المشترك بين الجهتين.



حضر الاجتماع نائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن فهد عبدالرحمن الناصر ومعاون رئيس الأركان العامة لهيئة العمليات والخطط اللواء الركن وليد عبداللطيف السردي ومساعد مدير عمليات القيادة التنسيقية للأمن الداخلي بوزارة الداخلية اللواء وائل عبدالله الرومي وعدد من ضباط الجيش.