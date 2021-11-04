أكدت محكمة العدل الاتحادية الألمانية اليوم الخميس أن الأندية الألمانية ستتعرض لغرامات مالية حال خروج جماهيرها عن النص خلال مباريات كرة القدم.

ورفع نادي كارل زايس يينا المنافس بدوري الدرجة الرابعة الألماني دعوى قضائية أمام المحكمة بعد تغريمه 25 آلف يورو (29 آلف دولار) بسبب شغب الجماهير خلال ثلاث مباريات في .2018

وأكدت المحكمة العليا في ألمانيا الأحكام السابقة الخاصة بإمكانية استمرار اتحاد الكرة الألماني في تحميل الأندية المسؤولية عن سلوك جماهيرها داخل الاستاد قبل وخلال وبعد المباريات.

وأوضحت المحكمة العليا أن ممارسات اتحاد الكرة الألماني لم تنتهك أي مبادئ أساسية للنظام القضائي، مشيرة إلى أن العقوبات تعتبر تدابير وقائية مسموح بها حتى في حال عدم ارتكاب الأندية أي خطأ.

وكانت المنظمات الخاصة بالجماهير تأمل في أن يتم إنهاء مثل هذا العقاب الجماعي والذي تسبب في صراع طويل الآمد بينها وبين اتحاد الكرة الألماني.

وخسر ينا دعوته الأصلية أمام محكمة التحكيم التابعة لاتحاد الكرة الألماني، قبل تأكيد الحكم من قبل المحكمة العليا في فرانكفورت ، حيث جرت جلسة الاستماع في الأول من تموز/يوليو الماضي ،ويعتبر الحكم الصادر اليوم ملزما.