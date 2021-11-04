في الوقت الذي أصبحت فيه شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا أكبر شركة سيارات في العالم من حيث القيمة السوقية احتفظت مرسيدس بنز بالمركز الأول باعتبارها العلامة التجارية الأعلى قيمة بين السيارات الفارهة في العالم للعام السادس على التوالي.

واحتلت العلامة التجارية الألمانية ذات النجمة الثلاثية المركز الثامن في قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة في العالم بحسب شركة الاستشارات الأمريكية إنتربراند. وتحتل العلامة الألمانية هذا المركز منذ .2018

وزادت القيمة السوقية للعلامة التجارية مرسيدس بنز بنسبة 3% مقارنة بالعام الماضي إلى 866ر50 مليار دولار. كما أن الشركة الألمانية هي الشركة الأوروبية الوحيدة بين الشركات العشر الأكبر قيمة على مستوى العالم.

وبحسب تصنيف إنتربراند احتلت شركات آبل وأمازون ومايكروسوفت المراكز الثلاثة الأولى. في الوقت نفسه يرى المحللون أن شركة تسلا هي "البطل الحقيقي" للتصنيف حيث ارتفعت قيمة علامتها التجارية بمقدار 3 أمثال خلال عام.