أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 200 ألف برميل يوميا ليصل إلى أعلى مستوى له منذ اضطراب الإنتاج في خليج المكسيك نتيجة الإعصار أيدا في نهاية آب/أغسطس الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الإنتاج ارتفع رغم استمرار توقف الإنتاج في بعض حقول شركة شل في خليج المكسيك.

في الوقت نفسه، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة استمرار ارتفاع المخزون الأمريكي من النفط الخام، وهو ما جاء متفقا مع بيانات معهد البترول الأمريكي ، في حين تراجع مخزون البنزين بوتيرة عالية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن بيانات المخزون الأمريكي ككل وبيانات المخزون في مستودعات كوشينج بولاية أوكلاهوما سارت في اتجاهين متضادين. ففي حين ارتفع المخزون الأمريكي بمقدار مليوني برميل، تراجع المخزون في أوكلاهوما بمقدار 916 ألف برميل.