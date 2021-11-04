انتهى الفنان المصري حمدي الميرغني من تصوير آخر مشاهده في فيلم (فيلم تجاري) في انتظار تحديد موسم عرضه من قبل الشركة المنتجة .

وقال الميرغني - في تصريح اليوم /الخميس/ - إنه ودع بلاتوه تصوير الفيلم الذي يجري في إطار سينمائي كوميدي ممزوج بمجموعة من المواقف الإنسانية حول تصوير فيلم سينمائي وما يجري من مواقف متنوعة بين أبطاله داخل كواليس التصوير.

وأضاف أنه انجذب للفيلم بمجرد قراءة السيناريو بسبب فكرته الجديدة التي عمل محمود كامل على إخراجها ببراعة، متمنيا أن يلاقي الفيلم إعجاب الجمهور وقت عرضه.

وتدور الأحداث حول عالم السينما وكواليس صناعة الأفلام بشكل كوميدي فانتازي، حيث تحدث العديد من المواقف والمفارقات المضحكة أثناء عملية التصوير ما بين المخرج والمنتج ومدير التصوير والممثلين، حتى ينتهي الفيلم بشكل غير متوقع.

يشارك في بطولة الفيلم عمرو عبد الجليل ، وياسر الطوبجي ، وعمرو عبد العزيز، وفرح يوسف ، ومحسن منصور،و تأليف زين العابدين خيري وإخراج محمود كامل.