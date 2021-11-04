يعتزم متحف مدينة براونشفايج الألمانية إعادة حزام خراطيش من الحقبة الاستعمارية إلى جماعة اوفامبانديرو في ناميبيا. وقال مدير المتحف بيتر يوخ:" سنناشد مجلس المدينة إعادة القطعة".

كان وفد من ناميبيا قد قام في وقت سابق بفحص الحزام وأعلن أن هناك احتمالا كبيرا بأن يكون من الممتلكات السابقة للزعيم الأسطوري كاهيميموا نجوفاوفا.

وأضاف يوخ أن الفحص عن طريق الوفد الناميبي كان مهما من الناحية العلمية لأن المتحف استعان بعلماء إثنيات أوروبيين وأبحاث جينية لكنه لم يتمكن من التوصل إلى نتيجة نهائية.

وتابع أن الهدف الآن هو عقد اتفاق مع كل الأطراف المعنية لإتاحة رد هذه القطعة التي تعود للحقبة الاستعمارية.

وقوبل هذا الإعلان باحتفاء من جانب الضيوف القادمين من أفريقيا.

وحسب بيانات المتحف، فإن موطن جماعة اوفامبانديرو يقع في المنطقة المعروفة حاليا باسم ناميبيا والتي كانت تعرف في الحقبة النازية باسم جنوب غرب أفريقيا الألماني.

كانت ألمانيا قد اعترفت رسميا في شهر أيار/مايو الماضي بأن قواتها ارتكبت جرائم إبادة جماعية في ناميبيا إبّان الحقبة التي استعمرت فيها هذه الدولة الإفريقية. ووافقت الحكومة الألمانية على دفع تعويضات مالية لقاء ذلك.