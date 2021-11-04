انخفضت حالات الإصابة بسرطان عنق الرحم بصورة ملحوظة بين النساء البريطانيات ممن تلقين لقاحا مضادا لفيروس الورم الحليمي البشري المسبب لهذا النوع من السرطانات.

وقال معدو البحث المنشور في مجلة "ذي لانسيت" العلمية - حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرسية اليوم /الخميس/ - إن دراستهم توفّر أول دليل مباشر على تأثير التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري بواسطة اللقاح الثنائي التكافؤ /سيرفاريكس/ على تواتر سرطان عنق الرحم.

وتتعلق دراسة "لانسيت" بهذا الجانب، وهي أظهرت انخفاضا ملحوظا في حالات الإصابة بسرطان عنق الرحم بين النساء المؤهلات لحملة التطعيم في بريطانيا التي أطلقت في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وتبين أن هذا الانخفاض الذي تم قياسه بالمقارنة مع نسبة الحالات لدى الأجيال السابقة ملحوظ خصوصا لدى النساء ممن يحتمل أن يكن تلقين اللقاح في سن 12 أو 13 عاما واختفى سرطان عنق الرحم تقريبا لدى هذه الفئة في السنوات الأخيرة.

وأفادت الدراسة بأن هذه الاستنتاجات غير كافية حيث يتوقع الباحثون عددا محدودا من السرطانات في هذه الفئة العمرية التي لا تتجاوز 25 عاما اليوم، حتى من دون التطعيم، لذلك شددوا على ضرورة الاستمرار في دراسة وتيرة الإصابة بالسرطان لديها في السنوات المقبلة.