أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأسترالي الصادرة اليوم الخميس ارتفاع إجمالي قيمة مبيعات التجزئة في أستراليا خلال أيلول/سبتمبر الماضي بنسبة 3ر1% شهريا بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب إلى 669ر29 مليار دولار أسترالي.

جاءت هذه الزيادة متفقة مع توقعات المحللين بعد تراجع المبيعات خلال أغسطس الماضي بنسبة 7ر1% شهريا.

وبشكل تفصيلي زادت مبيعات السلع المنزلية والملابس، والمقاهي والمطاعم في حين تراجعت مبيعات الغذاء.

في الوقت نفسه زادت مبيعات التجزئة خلال أيلول/سبتمبر الماضي بنسبة 7ر1% سنويا.

وسجلت مبيعات التجزئة في أستراليا خلال الربع الثالث من العام الحالي ككل تراجعا فصليا بنسبة 4ر4% وسنويا بنسبة 2ر2% إلى 348ر85 مليار دولار أسترالي.