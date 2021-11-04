ضرب زلزال بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر شبه جزيرة كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي اليوم /الخميس/، وذلك بعد ثوران قوي لبركان شهده الإقليم أمس.

وذكرت وزارة الطوارئ في إقليم كامتشاتكا - بحسب وسائل إعلام روسية - أن الزلزال وقع على عمق 93 كم وعلى بعد 133 كم شمال شرقي مدينة بيتروبافلوفسك كامتشاتسكي عاصمة الإقليم، دون أن يتسبب في وقوع خسائر أو ضحايا، حسب المعلومات الأولية.

من جانبه، أفاد دميتري ميلنيكوف، الباحث بمعهد علم البراكين والزلازل بفرع الشرق الأقصى لأكاديمية العلوم الروسية بأن ثورانا قويا حدث ببركان كاريمسكي شرقي شبه الجزيرة أمس، حيث ارتفع عمود الرماد المنبعث منه إلى ارتفاع 10 كيلومترات فوق مستوى البحر.

وأضاف :" بجانب الرماد، انتشرت كمية كبيرة من الغاز البركاني (ثاني أكسيد الكبريت) في الغلاف الجوي جراء الثوران. يُذكر أن الرماد المنبعث من البركان انتشر على مسافة 600 كيلومتر.