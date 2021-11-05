محمد الدشيش



«سنع ومنع» هي فكرة كويتية رائدة لتعليم بنات الكويت فنون الطبخ، وتتلخص هذه الفكرة في عمل دورات متخصصة للبنات المقبلات على الزواج وتأسيس أسرة جديدة، لتتعرف الفتاة على فنون الطبخ وأهم احتياجات المنزل.



وقد قام على تنفيذ هذه الفكرة 10 كويتيات بأعمار متفاوتة، وحرصت «الأنباء» على الالتقاء بهن والتعرف على تفاصيل فكرتهن، والوقوف على مدى تجاوب المجتمع مع الفكرة وإقبال الفتيات على التعلم، فإلى التفاصيل:



البداية، كانت مع عالية حسين المشري التي ذكرت أن فكرة «سنع ومنع» تتلخص في أن المرأة الكويتية كانت سابقا تعتمد على نفسها في تدبير أمور بيتها وكنا نسميها «السنعة»، أما «المنع» فالمقصود بها عدم الإسراف والتبذير بل المحافظة على النعمة ومنع جميع السلوكيات الخاطئة في البيت.



وأضافت المشري: قمنا بعمل دورات للبنات من أعمار 14 سنة فما فوق وخصوصا البنات المقبلات على الزواج لأن بعض الفتيات ليست لديهن فكرة عن المطبخ ولا عن أي شيء في المنزل، ومثل هذه المرأة تعتمد على الأم والخدم، لكننا كما نعلم البنت الكويتية عندها إبداع وهي قابلة للتعلم بسرعة وتقبل جميع الأفكار متى ما وجدت من يعلمها، وقد وجدنا أن أكثر البنات المشاركات في الدورات لديهن تفاعل وتجاوب كبيرين وحققن تقدما ملحوظا خلال فترة وجيزة، وهذه الفكرة قمن بتنفيذها أنا و10 بنات في المطبخ، منا المتقاعدات ومنا الموظفات، وقد بدأنا من الصفر لتعليم فنون الطبخ الكويتي وبعض المقبلات والأكل الشرقي، والحمد لله وجدنا تجاوبا كبيرا والاشتراكات في ازدياد، وشوي شوي راح نطور الفكرة للأفضل وقد اخترنا مكان إقامة هذه الفكرة في منطقة «أسواق القرين» لوجودها في منتصف الكويت ولتكون قريبة من الجميع، وكلمتي الأخيرة للأخوات والبنات من عمر 14 سنة فما فوق والمقبلات على تكوين الأسرة بأن يبادرن إلى التسجيل وحاليا أسعار الدورات رمزية، لكن في الأول والأخير الفكرة هدفها خدمة المجتمع.



كما التقينا مع زميلتها منى الخليفي، والتي قالت إن «سنع ومنع» فكرة كويتية بحتة، أعضاؤها 10 بنات، إذ أحببنا أن نخدم المجتمع الكويتي، والبنت الكويتية بشكل خاص، وهذا شيء مهم لتعليم أساسيات تدبير المنزل وفنون الطبخ الكويتي والخليجي والمقبلات وبعض المأكولات الشرقية.



وعند سؤال «الأنباء» عن الإقبال على التسجيل في الدورات، قالت إن العدد كبير وبازدياد، وهناك بعض البنات يحاولن الاشتراك في الدورات حبا منهن في معرفة فنون الطبخ، وأكثر شيء يسعدنا هو عندما نرى فرحة الأم برؤية بنتها وهي تقوم بتجهيز بعض المأكولات بعد تعلمها عندنا، وقد اكتشفنا أن البنت الكويتية راعية همة وعندها مواهب وليس كما تسمعون أنها بس منشغلة بالآيبادات والتلفونات، والله بالعكس الإقبال شديد بكل ما تعنيه هذه الكلمة وشيء يشجع، وأقول حق البنت الكويتية عليج «بالسنع» مثلما كانت جداتنا وأمهاتنا مشهورات بهذا الشيء، عليكن باقتفاء السير على طريقهن وعسى ربي أن يوفقكن.



وهنا لابد أن نشير إلى أن جميع الأدوات والمعدات المستخدمة داخل المطبخ في التعليم هي معدات فندقية وذات جودة عالية، وبالنهاية نشكر جريدة «الأنباء» لمساندتها لكل عمل وطني.