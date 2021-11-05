الشارقة ـ موفد «الأنباء» يوسف غانم



يجيب معرض الشارقة الدولي للكتاب في الشعار الذي اختاره لدورته الأربعين «هنا.. لك كتاب» عن أسئلة عديدة تتكرر غالبا حول مجمل الفعاليات الثقافية والإبداعية التي تقام في المنطقة، فمن هم جمهور هذه الفعاليات، وهل يمكن لأي شخص أن يشارك فيها ويحضرها، أم هي موجهة لجمهور من المتخصصين بالأدب والفن والفكر؟



هذا ما تواجهه الكثير من الفعاليات الثقافية في المنطقة والعالم، إذ غالبا ما يختصر جمهورها على المثقفين، إلا أن معرض الشارقة الدولي للكتاب، لم يكن يوما حدثا للكتاب فحسب، وإنما لكل أشكال الفنون والإبداعات والمعارف الإنسانية، ونجح منذ دوراته الأولى أن يفتح أبوابه أمام فئات الجمهور كافة، بمجمل اهتماماتهم، فصار ينتظره الصغار قبل الكبار، ومن لا يهتمون بالقراءة قبل القراء والأدباء والكتاب.



يحول المعرض مع كل دورة من دوراته هذه الرؤية إلى واقع ليس للناطقين باللغة العربية فحسب، وإنما للجمهور من كل الثقافات واللغات، فعلى أرضه تلتقي هذا العام 1632 دار نشر من مختلف بلدان العالم، ويستضيف كتابا ومبدعين وفنانين من 83 دولة، منهم الناطقون بالعربية، والإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية، والإيطالية، والروسية، والأردو، والهندية، والفلبينية، وغيرها من اللغات العالمية.