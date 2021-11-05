أصبحت زيادات الرسوم وارتفاع الأسعار خبرا شبه يومي يتلقاه السوريون مع كل صباح. وبعد أيام على رفع تسعيرة الكهرباء الى مثلين، ومضاعفة أسعار الغاز المنزلي والصناعي، وسبقهما بأيام رفع سعر المازوت الصناعي، تتجه وزارة المالية لزيادة الرسوم الجمركية على الهاتف الجوال. وقالت صحيفة «الوطن» المحلية انها حصلت على معلومات من الوزارة تفيد برفع تلك الرسوم على أجهزة الهاتف المحمول لتصبح 30% بدلا من 20% وهو ما يمثل زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية للهواتف الخليوية عما كان معمولا به ورغم أن استيراد أجهزة الهاتف الجوال معلق إلا أن تعديل الرسوم الجمركية يوحي بعودة قريبة لفتح باب استيراد هذه الأجهزة لكن وفق التعرفة الجمركية الجديدة.