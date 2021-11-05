أعلن وزير الخارجية الكازاخي مختار تلوبيردي أمس، أن بلاده ستستضيف الجولة المقبلة من محادثات «صيغة أستانا» بشأن سورية في العاصمة نور سلطان منتصف ديسمبر المقبل.



وقال إن الدول الضامنة طلبت تنظيم الجولة الـ17 من عملية أستانا. «ومازال موعدها قيد الدراسة وسيكون في منتصف ديسمبر تقريبا».وأشار كبير الديبلوماسيين - حسبما نقلت وكالة أنباء تاس الروسية - إلى أن الاجتماع سيجمع بين الأطراف الضامنة لمسار أستانا (روسيا وتركيا وإيران) وأطراف الصراع السوري ومراقبين، مضيفا: «نسعى حاليا لتحديد مستوى المحادثات، فعادة ما يمثل نواب وزراء الخارجية الدول الضامنة».



وفي يونيو الماضي، عقدت الجولة الـ 16 من مباحثات «أستاتا» دون أي تطورات، باستثناء توقف مؤقت للعمليات العسكرية وانخفاض وتيرة القصف الروسي - السوري على مناطق سيطرة المعارضة شمال غرب سورية.



وفي البيان الختامي للجولة الأخيرة من المحادثات، شددت الدول الضامنة على الالتزام بدفع العملية السياسية في سورية، وأكد الضامنون، الروسي والتركي والإيراني، دعم الهدوء العسكري وتحديدا في محافظة إدلب، وذلك من خلال تطبيق الاتفاقات المبرمة بهذا الخصوص بالكامل، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية.