

لماذا لا ينبغي سحق الثلج بأسنانك؟



قد يمضغ الناس الثلج لإشباع الرغبة الشديدة في الجوع في بعض الحالات، لأنه يمكن أن يحاكي الإحساس بتناول الطعام دون ابتلاع السعرات الحرارية. وبالنسبة للآخرين، قد يكون قضم مكعبات الثلج مجرد عادة، حيث قد يساعد في تخفيف التوتر أو الاسترخاء.



بغض النظر عن السبب، إنها عادة تستحق التوقف، وفقا لماثيو كوك، الأستاذ المساعد في طب أسنان الأطفال والتخدير، من جامعة بيتسبرغ للعلوم الصحية لأن مضغ الثلج يعد ضارا بصحة فمك، وإذا لم تكن محظوظا، فقد يكلفك ذلك في النهاية رحلة باهظة الثمن إلى طبيب الأسنان أو اختصاصي تقويم الأسنان.



ويمكن أن يؤدي مضغ الثلج إلى تشققات في المينا، ما قد يؤدي إلى زيادة الحساسية للأطعمة والمشروبات الساخنة والباردة. وإذا كسرت سنا عن طريق مضغ الثلج، فقد تحصل على تجويف - ثقب - في تلك السن، وذلك لأن الأحماض التي تنتجها البكتيريا يمكن أن تخترق الطبقة اللينة من الأسنان، العاج، بسهولة أكبر وتسبب تسوس الأسنان.



وإذا كان لديك بالفعل حشوات أو تيجان أو قشرة، أو إذا كنت تضع تقويما، فإن مضغ الثلج يجعلك معرضا بشكل خاص لتلف الأسنان. واعتمادا على شدة المشكلة، قد يتطلب الإصلاح أي شيء من الحشو البسيط إلى قناة الجذر - وهو إجراء أكثر خطورة يتطلب التخدير.

عن «ساينس ألرت»