ما مكونات وجبة الإفطار المثالية؟



تقول خبيرة التغذية لورين مانكر، وعضو مجلس الخبراء الطبي في موقع Eat This Not That، إن تناول الإفطار عالي البروتين، أو «وجبة الإفطار الكلاسيكية»، التي تشتمل على البيض في مكوناتها، هو بلا شك الاختيار المناسب، لأنه يعطي «دفعة من الطاقة طبيعية بسبب العناصر الغذائية»، فمثلا تحتوي كل بيضة على 70 سعرا حراريا فقط، بما يعني أنها قنبلة غذائية مليئة بالفيتامينات والمعادن التي تقوي الخلايا والدهون الجيدة، بالإضافة إلى 6 غرامات من البروتين الذي يعمل على إصلاح وبناء العضلات، مع ميزة عدم وجود سكر وأنه خال من الكربوهيدرات، وبالتالي يعد خيارا ذكيا لمن يسعون إلى إنقاص الوزن. وتستشهد مانكر بنتائج دراسة علمية أسترالية في عام 2020، والتي تم خلالها إعطاء الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة واحدة من وجبتي إفطار، إما البيض والخبز المحمص أو الحبوب مع الحليب وعصير البرتقال على مدار يومين مفصولين بأسبوع. واكتشف الباحثون أنه عندما تناول المشاركون وجبة الإفطار بالبيض استهلكوا حوالي 300 سعرة حرارية أقل في الغداء من أولئك الذين تناولوا الحبوب.



وأفاد الأشخاص الذين يتناولون نسبة عالية من البروتين أيضا، بأنهم شعروا بجوع أقل بعد أربع ساعات من الوجبة مقارنة بالشعور بالجوع عندما تناولوا الإفطار القائم في الغالب على الكربوهيدرات، علاوة على انخفاض الرغبة الشديدة في تناول الحلويات بشكل كبير بعد تناول وجبة غنية بالبروتين.



تقول مانكر إنه يمكن تناول وجبة إفطار مكونة من عجة مصنوعة من بيضتين وخضراوات سوتيه وجبن، موضحة أن العناصر بالتالي ستشتمل على البروتين والكولين، المفيد للدماغ، جنبا إلى جنب والخضروات، التي تقدم فيتامينات ومعادن وأليافا مفيدة للجسم، علاوة على أن إضافة الجبن سيمنح الجسم بعض البروتينات الإضافية إلى جانب الكالسيوم الذي يبني العظام. وتضيف مانكر أن مكونات الإفطار تشمل أيضا الخبز المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة، والذي يضيف الألياف والكربوهيدرات، إلى جانب كوب من الشاي الأخضر للحصول على الكافيين ومضادات الأكسدة ونصف ثمرة من الجريب فروت للاستفادة من الفيتامينات الأساسية مثل حمض الفوليك وفيتامين C. وتوضح مانكر أنه في حالة الرغبة في التنويع، فإن الزبادي اليوناني يمكن أن يكون مصدرا للبروتين والكالسيوم، علاوة على فوائده المعروفة لصحة الأمعاء.

عن موقع « Eat This Not That»