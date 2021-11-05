يعقوب العوضي



عينت اللجنة التنظيمية لكرة اليد بدول مجلس التعاون الخليجي رئيس اتحاد كرة اليد الفريق ركن متقاعد ناصر صالح بومرزوق رئيسا لها فيما عينت نائب رئيس الاتحاد شبيب الهاجري أمينا للسر، وذلك بعد انتقال مقر اللجنة من قطر إلى الكويت رسميا مساء أول من أمس.



وفي سياق متصل، تواصلت تدريبات منتخبنا الوطني في قطر تمهيدا للمباراة الأخيرة التي سيخوضها بعد غد السبت أمام المنتخب السعودي في ختام البطولة الودية الدولية المقامة في الدوحة.



وأكد أمين سر اتحاد اليد قايد العدواني، ان معظم عناصر المنتخب الوطني الحالي يفتقرون للخبرة الميدانية، حيث ان 80 إلى 90% من التشكيلة لم تشارك في بطولات دولية، ويمثل الخبرة في الأزرق 4 لاعبين فقط، مضيفا أن منتخبنا جديد ويحتاج إلى إعداد وتجهيز للمنافسات والاستحقاقات المقبلة.



وأشاد قايد بالمستوى الفني الذي يقدمه اللاعبون في بطولة قطر الدولية، حيث إنهم يواجهون منتخبات متميزة تضم عناصر ذات تاريخ وخبرة طويلة ميدانيا مثل المنتخب القطري. وعن إعداد الأزرق قال ان لدينا خطة وضعت بتأن ودراسة للنهوض بالمنتخب ومواصلة مشوار العطاء.