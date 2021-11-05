الدوحة - فريد عبدالباقي



دخلت إدارة نادي السد القطري في مرحلة المساومة مع إدارة نادي برشلونة الإسباني للاستغناء عن مدربه تشافي هيرنانديز لمصلحة الأخير، وذلك بدفع الشرط الجزائي البالغ مليون يورو، حيث رفضت إدارة نادي السد مغادرة تشافي الدوحة بشكل مجاني، لاسيما أن عقده ممتد مع النادي القطري حتى موسم 2023.



وعرضت إدارة برشلونة أن يكون نادي السد طرفا في مباراة كأس خوان غامبر قبل انطلاق الموسم الجديد 2022-2023، ضمن اتفاقية التعاقد مع تشافي لتولي تدريب برشلونة.



وحرص تشافي على تناول وجبة العشاء مساء أول من أمس مع وفد نادي برشلونة المكون من نائب الرئيس رافا يوستي، والمدير الرياضي ماتيو أليماني، والذي تواجد في العاصمة القطرية الدوحة، وتابع لقاء السد والدحيل في ستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري القطري لكرة القدم والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3. وعقب نهاية المباراة قام تشافي بتوديع لاعبي الفريقين، في إشارة منه الى مغادرته الدوري القطري والتوجه إلى مسقط رأسه برشلونة الإسباني.



ومن المقرر أن يعلن انتهاء علاقة تشافي مع نادي السد خلال الساعات القليلة المقبلة، لاسيما ان نادي برشلونة سوف يعلن عن هوية مدربه الجديد في ملعب «كامب نو» الاثنين المقبل.. على أن يقود أول مران لبرشلونة الثلاثاء المقبل بدون اللاعبين الدوليين بسبب فترة التوقف الدولي.



وبالعودة إلى قمة الجولة التاسعة، غرد السد وحيدا بصدارة الدوري برصيد 25 نقطة، فيما رفع الدحيل رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني. وفي مباراة أخرى، حقق الغرافة فوزا غاليا على الريان بهدفين نظيفين.