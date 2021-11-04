صرح المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال اليوم الخميس لشبكة سي نيوز بأن فرنسا لديها إجراءات تدقيق سوف يتم تطبيقها إذا لم تحترم المملكة المتحدة اتفاقا بشأن صيد الأسماك ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، قال المتحدث: "سوف يتضح الأمر في الأيام المقبلة"، مشيرا إلى محادثات تجري اليوم الخميس وغدا الجمعة بين البلدين والاتحاد الأوروبي.

كما قال أتال: "نريد إحراز تقدم، لدينا إجراءات مطروحة على الطاولة، ومن الواضح أنها سوف تطرح إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق".

ومن المقرر أن يلتقي الوزير البريطاني لشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي ديفيد فروست مع وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمنت بون اليوم الخميس في باريس.