قال آل جور، نائب رئيس الولايات المتحدة الأسبق بيل كلينتون، ورئيس شركة "جينيريشن إنفستمنت مانيجمنت"، إن العالم يشهد ثورة في الاستدامة وحذر من أن المستثمرين الذين بقوا في الجانب الخطأ من التاريخ سيواجهون خسائر.

وذكر جور في مقابلة يوم الأربعاء مع تلفزيون بلومبرج: "لدينا الآن فقاعة كربون عالية المخاطر بقيمة 22 تريليون دولار، بناء على افتراض سخيف بأن جميع أنواع الوقود الكربوني سيتم إحراقها".

وأضاف: "لن يتم إحراقها، خاصة أن المصادر المتجددة الجديدة من الكهرباء باتت أقل تكلفة بكثير الآن".

وأوضح أنه بمجرد "استيعاب" المخاطر، "ستتأثر قيمة كل هذه الأصول". وأدلى جور، الذي تحدث من جلاسكو باسكتلندا، حيث تنعقد قمة المناخ (كوب 26) بتعليقات مماثلة منذ ما يقرب من عقد من الزمان. لكنه ذكر أن العالم يفطن الآن للتهديد "المريع" للتغير المناخي. ونتيجة لذلك، بدأ صدى مثل هذه التوقعات يتردد أكثر في ظل تزايد الحاجة الملحة لإزالة الكربون.