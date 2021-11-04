سيتوجه المنتخب النسائي الأمريكي لكرة القدم في وقت لاحق من الشهر الجاري إلى أستراليا لخوض مباراتين وديتين في مواجهة نظيره الأسترالي الذي سيشارك في استضافة النسخة المقبلة من نهائيات كأس العالم في 2023.

وقال الاتحاد الأسترالي لكرة القدم اليوم الخميس إن المباراة الودية الأولى بين أمريكا بطلة العالم وأستراليا ستقام في استاد أستراليا في سيدني يوم 27 نوفمبر تشرين الثاني الجاري بينما تقام المباراة الثانية في نيوكاسل في 30 نوفمبر.

وستكون هذه أول مواجهة ين المنتخبين الأسترالي والأمريكي منذ 21 عاما بعد لقائهما في الألعاب الأولمبية حيث فازت الولايات المتحدة 4-3 وحصلت على الميدالية البرونزية.

وقال مدرب أستراليا توني جوستافسون إنه سيستغل هاتين المباراتين في تجهيز المنتخب لكأس آسيا التي ستقام في الهند العام القادم.

وأضاف مدرب أستراليا في بيان "المنتخب النسائي الأمريكي فريق من نوعية متميزة وستكون مواجهته بمثابة تحد كبير أخر لمجموعتنا من اللاعبات".

وستستضيف أستراليا وجارتها نيوزيلندا نهائيات كأس العالم للكرة النسائية في 2023.

وقال جيمس جونسون رئيس الاتحاد الأسترالي لكرة القدم "إن استضافة المنتخب النسائي الأمريكي لأول مرة منذ أكثر من عقدين ستقدم لمحة شيقة عما ستكون عليه نهائيات كأس العالم النسائية في أستراليا ونيوزيلندا في 2023."