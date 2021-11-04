من المتوقع الآن أن تصل مخزونات القمح العالمية في موسم 2022-2021 إلى 282 مليون طن، بانخفاض 2ر2% على أساس سنوي وأقل من توقعات الشهر الماضي التي كانت 284 مليون طن، حسبما ذكرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)اليوم الخميس في تقرير.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن الفاو خفضت تقديرات الإنتاج للموسم إلى 771 مليون طن، بانخفاض 6 ملايين طن عن تشرين ثان/أكتوبر.

وبلغت توقعات الفاو لإجمالي مخزون الحبوب 819 مليون طن، ارتفاعا من تقديرات أكتوبر.

كما ارتفعت تقديرات إنتاج الذرة العالمي في البرازيل والهند وغرب إفريقيا.