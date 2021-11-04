بدأ في العاصمة الموريتانية نواكشوط مؤتمر لتمكين المرأة العربية المبدعة يهدف لتشخيص ودراسة التحديات التي تواجه المرأة عموما والمرأة المبدعة خصوصا وتعيق مشاركتها في صياغة مجتمعات عربية سلمية.

ويبحث المؤتمر ، الذي ينعقد لأول مرة في موريتانيا ، الإبداع النسائي في مواجهة سلطة المرجعيات التقليدية ومراجعة التشريعات والسياسات الثقافية والنساء المبدعات وتحديات الفجوة الرقمية وسوق العمل.

وينعقد المؤتمر تحت شعار "تمكين المرأة المبدعة في البلدان العربية: التحديات المستمرة والناشئة" وتنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع وزارة الثقافة ومركز محيط للتنمية وقضايا المرأة والسلم.

وقال وزير الثقافة المختار ولد داهي ، في افتتاحه المؤتمر ، إن التاريخ العربي الإسلامي ظل زاخرا بأسماء النساء في المجالات الثقافية والعلمية المختلفة.

وأضاف أن طريق تمكين المرأة العربية ما زال يواجه صعوبات لأن ثمة عقليات بائدة ما تزال تعيق تقدمها، داعيا إلى التحلي بالشجاعة من أجل محاربة "الذهنيات الثقافية المعادية لرقي المرأة ونهضتها".

من جهته ، قال المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم محمد ولد أعمر إن المؤتمر يسعى إلى تشخيص الظروف والتحديات التي تحد من الممارسة الإبداعية للنساء وحضورهن الثقافي.

وأضاف أن المؤتمر يهدف أيضا إلى تقديم نموذج يبرز روح المسؤولية والإيجابية التي تتمتع بها المبدعات العربيات، من خلال عرض بعض القصص الملهمة لعدد منهن في مجالات مختلفة.