يتوجه الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير وزوجته إلكه بودنبندر اليوم الخميس إلى النرويج في زيارة تستمر يومين.

وسوف يلتقيان ،بعد وصولهما اليوم ، بملك النرويج هارالد الخامس والملكة سونيا لإجراء مباحثات ثم تناول الغداء.

ومن المخطط أن يلتقي شتاينماير في وقت متأخر بعد ظهر اليوم برئيس الحكومة النرويجية يوناس جار ستوره الذي تولى هذا المنصب منذ نحو ثلاثة أسابيع فقط.

وسوف ينطلق شتاينماير بصحبة جار ستوره غدا الجمعة في قارب إلى جزيرة أوتويا، التي شهدت جريمة الإرهابي أندرس بيرينج بريفيك قبل عشرة أعوام عندما قام بمطاردة شباب وقتلهم . وكان الإرهابي ذاته فجر قبلها قنبلة في حي أوسلو الحكومي، ما أسفر عن مقتل 77 شخصا.

يشار إلى أن حادثا دمويا آخر هز النرويج في منتصف أكتوبر الماضي، عندما هاجم رجل عددا كبيرا من الأشخاص بأسلحة متعددة، من بينها أقواس وسهام. ولقى خمسة أشخاص حتفهم إثر ذلك.