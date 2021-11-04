أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى، ، تأجيل بطولة العالم في نصف الماراثون، المقررة العام المقبل في يانجتشو الصينية، لمدة 8 أشهر، لتقام في نوفمبر المقبل.

وذكر بيان إن الحدث تم نقله من 27 آذار/مارس المقبل إلى 13 نوفمبر القادم "بسبب إجراءات الأمن البيولوجي وقيود السفر المعمول بها حاليا لمنع انتشار كوفيد - 19 في الصين".

وأضاف البيان "ربما تتغير هذه الظروف من الآن وحتى آذار/ مارس، ولكن من أجل توفير اليقين للرياضيين والمدربين والاتحادات الأعضاء، وافق المجلس العالمي لألعاب القوى على إعادة جدولة البطولات للسماح بمزيد من الوقت لتخفيف القيود الحالية الخاصة بالسفر والحجر الصحي ".