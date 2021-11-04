أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الخميس عودة قطاع الخدمات في اليابان إلى النمو خلال أكتوبر الماضي.

وبحسب أحدث مسح صادر عن مصرف جيبون بنك الياباني اليوم ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في اليابان خلال الشهر الماضي إلى 7ر50 نقطة مقابل 6ر47 نقطة خلال أيلول/سبتمبر الماضي. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وأعلنت شركات الخدمات اليابانية زيادة في نشاط أعمالها خلال أكتوبر الماضي لأول مرة منذ بداية العام الماضي. وعاد نشاط القطاع إلى النمو لأول مرة منذ يناير 2020 مع تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

علاوة على ذلك واصلت شركات الخدمات للشهر الثالث على التوالي تسجيل زيادة في مستويات التوظيف مع تعافي الطلب على خدماتها تدريجيا. ونتيجة لذلك تحسنت ثقة موفري الخدمات في أحوال الأعمال خلال العام المقبل.

في الوقت نفسه أظهر المسح ارتفاع المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي الخدمات والتصنيع إلى 7ر50 نقطة خلال الشهر الماضي مقابل 9ر47 نقطة خلال سبتمبر الماضي.