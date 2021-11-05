طلبتنا يتمتعون بحسّ عالٍِ من المسؤولية ويلتزمون بكل التوجيهات الصحية اللازمة

الجامعات الأردنية المعتمدة.. «الأردنية» و«الهاشمية» و«اليرموك» و«الأميرة سمية» و«العلوم والتكنولوجيا»

« التعليم العالي» حريصة على مراجعة تقييم الجامعات وفق معايير معينة تراعي جميع الأمور الأكاديمية

مدّ جسور التعاون مع كل مؤسسات التعليم العالي بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي الأردنية



أكد ملحقنا الثقافي لدى الأردن د.بدر المطيري أن عودة 4500 طالب وطالبة كويتيين الى الدراسة حضوريا في الجامعات الأردنية يأتي بناء على قرار السلطات التعليمية الأردنية، مشيرا إلى ان عدد الطلبة الكويتيين غير المبتعثين الذين حصلوا على قبول مبدئي من الجامعات الأردنية في مراحل البكالوريوس والدراسات العليا يبلغ 600 طالب وطالبة وهم مسجلون بمختلف التخصصات العلمية والأدبية في الجامعات الأردنية الخمس المعتمدة. وأشار د.المطيري، في لقاء مع «الأنباء»، إلى أن الابتعاث انحصر في دراسة تخصصات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة ودكتور صيدلة في جامعتي «الأردنية» و«الهاشمية»، كما تحدث عن الخطة الموضوعة لاستقبال الطلبة وما يتم توفيره لهم من خدمات أكاديمية ومساعدة لوجستية، إضافة إلى بعض الأمور والمشكلات التي يتم توضيحها للطلبة وأولياء أمورهم، مع التأكيد على ما يتمتع به طلبتنا من حس بالمسؤولية ظهر جليا خلال أزمة «كورونا» ومن خلال التعامل المباشر معهم، وفيما يلي التفاصيل:



ثامر السليم



في البداية حدثنا عن الخطة التي تم وضعها لاستقبال الطلبة مع بدء العام الجامعي 2021/2022؟



٭ خطة المكتب الثقافي التي تم وضعها لاستقبال الطلبة كانت وفقا لسياسة وزارة التعليم العالي الكويتية والتي تتم مراجعتها بما ينسجم والحالة الصحية في ظل جائحة «كورونا» التي ما زلنا نعيش أيامها وفصولها وذلك حرصا على سلامة وصحة الطلبة بالتزامن مع تلقي الطلبة تعليمهم بجودة عالية، إذ بعد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية أن التدريس للعام الجامعي 2021/2022، سيكون في الحرم الجامعي مع مراعاة البروتوكولات الصحية، تم إعداد خطة لاستقبال الطلبة عبر توفير جميع الخدمات الأكاديمية واللوجستية التي يحتاجون اليها وخاصة الطلبة المستجدين وفئة الإيفاد المباشر من الوزارة من خلال «المول الأكاديمي ـ النافذة الواحدة» الذي يقيمه المكتب في مقره لإرشادهم أكاديميا عبر لقاءات تعرفهم على أهم اللوائح والقوانين الجامعية، إضافة إلى إرشادهم إلى ما يتعلق بمخصصاتهم وبدلاتهم المالية.



وهل يكون ذلك مع السفارة والمتخصصين فيها؟



٭ بالتأكيد، فهذه اللقاءات يتخللها التعريف بدور السفارة من خلال ملحق ديبلوماسي من الشؤون القنصلية ومحامي السفارة للاستشارات القانونية بشأن عقود سكن الطلبة وغيرها، وكذلك يتم عقد لقاءات مع ممثل المكتب الصحي الكويتي لاستخراج التأمين الصحي والحصول على قائمة توضح أنواع العلاج والمستشفيات المعتمدة في الأردن، كما أن النافذة الواحدة تضم كذلك خدمات تقدمها شركات الاتصالات والبنوك للطلبة توفر عليهم الجهد والوقت في الحصول على شريحة الاتصال وخدمات الإنترنت وفتح الحساب البنكي في مكان واحد، وكانت الدراسة في المؤسسات التعليمية الأردنية قد علقت في مارس العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، قبل أن تتحول إلى «التعليم عن بُعد»، إذ بلغ عدد الطلبة الكويتيين المقبولين في خطة البعثات 500 طالب وطالبة بناء على قرار الإيفاد المباشر للجامعات الأردنية للعام الجامعي 2021/2022، وقد انحصر الابتعاث في دراسة تخصصات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة ودكتور صيدلة في جامعتي «الأردنية» و«الهاشمية»، إذ ان الدراسة حضوريا لجميع الطلبة في التخصصات كافة اعتبارا من 10 أكتوبر، بناء على قرار السلطات التعليمية الأردنية، وعدد الطلبة الكويتيين غير المبتعثين الذين حصلوا على قبول مبدئي من الجامعات الأردنية في مراحل البكالوريوس والدراسات العليا يبلغ 600 طالب وطالبة وهم مسجلون بمختلف التخصصات العلمية والأدبية في الجامعات الأردنية الخمس المعتمدة.



تواصل حثيث



حدثنا كيف تم تعامل المكتب الثقافي مع جائحة «كورونا» خلال الفترة الماضية؟



٭ منذ بداية جائحة «كورونا» سعينا في المكتب الثقافي بالتنسيق المستمر مع وزارة التعليم العالي والجامعات الأردنية، وخلال جائحة «كورونا»، أزالها الله عن الإنسانية جمعاء، كان هناك تواصل حثيث لحظة بلحظة مع وزارة التعليم العالي الأردنية ممثلة بالوزير وأصحاب القرار الأكاديمي في مؤسسات التعليم العالي لخصوصية المرحلة، خاصة أن هذا الوباء هو الجائحة الأولى التي يمر به الأردن والكويت والعالم، والتي كان لها دور كبير في تغيير النظام التعليمي من خلال استغلال التقنية الرقمية في العملية التعليمية والاعتماد عليها بشكل كبير للمحافظة على سلامة وصحة أبنائنا الطلبة، مما جعل خطة وزارة التعليم العالي الأردنية من الانتقال من النظام لتقليدي إلى النظام الإلكتروني عن بعد خلال الفصل الدراسي الثاني والصيفي من حيث المحاضرات الإلكترونية وآلية عقد الامتحانات، وقد كان هناك تنسيق على أعلى المستويات وتفاعل كبير مع كل مقترحاتنا وتوصياتنا إلى وزارة التعليم العالي عبر عقد الاجتماعات الإلكترونية من خلال تطبيق «زووم»، ومع بداية الفصل الدراسي الأول كان التوجه العام بعودة كل الطلبة إلى الانتظام في مقر دراستهم، إلا أن استمرار الجائحة وارتفاع عدد الإصابات في الأردن أدى إلى إعادة النظر بقرار عودة الطلبة وحصرها فقط بطلبة الكليات الطبية في السنوات «السريري» وبعض التخصصات التي تتطلب ضرورة تواجدهم، مما حدا بوزارة التعليم العالي الأردنية الى وضع خطة استراتيجية تشتمل على الانتقال إلى الحديث عن تطبيق التعليم المدمج لما فرضته هذه الجائحة على العالم كله، وخلال لقائي الأخير مع وزير التعليم العالي الأردني بخصوص عودة الطلبة إلى الحرم الجامعي والتعليم التطبيقي للفصل الدراسي الثاني 2020/2021، هذا القرار مرتبط بالمؤشر الوبائي للجائحة حيث بدأ الحديث عن تحول الفيروس إلى نوع جديد (كوفيد-20) ونتيجة لذلك تسبب في إغلاق المطارات ويعود كذلك الى قرار لجنة الأوبئة في المملكة الأردنية الهاشمية، وأن القرار بالعودة يتم التنسيق مع وزارة التعليم العالي وإدارة خلية الأزمة في مركز إدارة الأزمات، كما تم سابقا عودة طلبة الطب للسنوات السريرية والتخصصات الأخرى.



وهل كان المكتب مستعدا لذلك؟



٭ المكتب الثقافي على أعلى درجات الاستعداد لإتمام كل الأمور، حيث ان مصلحة الطلبة في مقدمة أولوياته وأن يحظى طلبتنا بتلقي تعليمهم كما هو في الظروف العادية مع مراعاة الإجراءات الصحية المعمول بها وذلك حرصا على صحتهم وسلامتهم وذلك بتوجيه مستمر من وزير التعليم العالي ووكيل الوزارة د.صبيح المخيزيم، وكانت الجامعات الأردنية على مستوى عال في ذلك والطلبة بذات الوقت، ومع بداية الفصل الثاني والتحول في المنحنى الوبائي للفيروس وظهور سلالات جديدة اتخذت وزارة التعليم العالي الأردنية قرارها بأن يكون التعليم العالي بكل درجاته العلمية عن بعد حتى 1/4/2021، بسبب زيادة أعداد الإصابات المتزايدة في الأردن من النوع الجديد من الفيروس آنذاك، وبفضل الله فإن طلبتنا يتمتعون بحس عال من المسؤولية ويلتزمون بجميع التوجيهات الصحية اللازمة الالتزام بها.



كم عدد طلبتنا الدارسين في الأردن، وما نسبة توزيعهم على الجامعات الأردنية؟



٭ عدد الطلبة الدارسين بالجامعات الأردنية مع بدء العام الجامعي 2021/2022، هو 4500 غالبيتهم موزعون على الجامعات الرسمية الأردنية، اليرموك، العلوم والتكنولوجيا، آل البيت، البلقاء التطبيقية والآخرون على الجامعات الخاصة.



ما أبرز المشاكل التي تواجهكم في المكتب؟



٭ لعل ابرز المشاكل التي تواجهنا في المكتب وجود منافسة قوية وتباين بين المكاتب الثقافية لدول مجلس التعاون في مستوى الخدمات والرعاية الثقافية، والتغير الدائم في احتياجات سوق العمل الكويتي مما يؤدي إلى استمرارية تغير احتياجات الدارسين، وكذلك التشتت الجغرافي لمواقع تواجد الجامعات الحكومية والخاصة في المملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى عدم معرفة أولياء أمور الطلبة في الكويت لطبيعة الحياة الدراسية والبيئة الجامعية ومتطلباتها في المملكة الأردنية الهاشمية، وعدم كفاية الإمكانات والتسهيلات الفنية والتقنيات الحديثة وشبكات الاتصال المتقدمة والتي تؤدي إلى تعقيد إجراءات العمل الإداري، وأيضا تعدد الجهات المسؤولة عن الموظفين المحليين في المكتب الثقافي حيث يتبع الموظفون لوزارة التعليم العالي والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وديوان الخدمة المدنية، الأمر الذي يؤدي إلى التفاوت في رواتب الموظفين والشعور بعدم العدالة.



جسور التعاون



ماذا عن تعاون المكتب مع الجامعات الأردنية؟



٭ يسعى المكتب الثقافي الكويتي منذ تأسيسه إلى مد جسور التعاون مع جميع مؤسسات التعليم العالي الأردنية من خلال التنسيق المستمر والمتواصل مع وزارة التعليم العالي الأردنية للوقوف على كل الأمور الأكاديمية التي تهم أبناءنا الطلبة، حيث كان لزملائنا ممن سبقونا دور كبير في ذلك وأشكر جهودهم التي بذلوها في ذلك إذ يتمتع المكتب الثقافي الكويتي بدور فاعل ونشط وشبكة متينة من العلاقات المميزة وسمعة طيبة جعلته من أفضل المكاتب العربية في المملكة الأردنية الهاشمية، وسعينا منذ تسلمنا إدارة المكتب لتعزيز النجاح وفي تنفيذ سياسة وزارة التعليم العالي الكويتية ممثلة بالوزير ووكيل الوزارة د.صبيح المخيزيم بكل جدارة واقتدار. ومن حيث التعاون مع الجامعات فهناك علاقة طيبة يرتبط بها المكتب الثقافي مع الجامعات التي يلتحق بها أبناؤنا الطلبة، وتنسيق وتواصل مستمر على كل الصعد الأكاديمية والثقافية، والتي جاءت نتيجة جهد متراكم من إدارات المكتب المتعاقبة، وحريصين على أن نعززها بما يعود بالنفع والفائدة على أبناءنا الطلبة.



ما الجامعات الأردنية المعتمدة من قبل المكتب لكي يتم اعتماد الشهادات؟



٭ وزارة التعليم العالي الكويتية حريصة على مراجعة تقييم الجامعات وفق معايير معينة تراعي كل الأمور الأكاديمية على المستوى العالمي من خلال الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وجودة التعليم، حيث يقوم الجهاز الوطني بزيارات ميدانية للجامعات ضمن خطة عمله بالتنسيق والتواصل مع المكتب الثقافي الذي يقوم بترتيب كل الأمور التي يحتاجها وفد التقييم والذي يضمن نخبة من الأكاديميين الكويتيين ذوي الخبرة العلمية من كل المؤسسات الأكاديمية الكويتية، حيث أوصت باعتماد الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية وجامعة اليرموك والجامعة الهاشمية وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.



وهل من شروط مختلفة لمن يرغب باستكمال دراسته العليا عن شروط طلبة البكالوريوس؟



٭ الشروط والضوابط تختلف والدرجة العلمية التي يرغب الطلبة الالتحاق بها، وهناك وشروط عامة وأخرى خاصة تنفرد بها برامج الدراسات العليا كضرورة تقديم شهادة اللغة الإنجليزية «توفل» باستثناء طلبة كلية الشريعة وكلية الآداب الذين يرغبون بالالتحاق بتخصص اللغة العربية، كما أن هناك شروطا خاصة تنفرد بها بعض الكليات كـ «كلية الشريعة».



هل اختلف التعليم والتدريس منذ بداية جائحة «كورونا» عنه كما كان في السابق؟



٭ جائحة «كورونا» كان لها تأثير كبير على العالم من كافة النواحي الاقتصادية والصحية والأكاديمية مما جعل أصحاب القرار الأكاديمية إلى التحول من التعليم التقليدي إلى التعليم الإلكتروني وذلك حفاظا على صحة الطلبة ولتجنب الاختلاط وانتقال العدوى، وهنا يجب أن نميز بين الدراسات الإنسانية والدراسات الطبية والهندسية، إذ إن الدراسات الإنسانية تتم بشكل ريادي سواء في تلقي المحاضرات وآلية عقد الامتحانات، أي أن الاختلاف هو التباعد الجسدي أم الذهني، أما الدراسات الطبية وخاصة السريرية فتحتاج إلى ممارسة واطلاع على حالات مرضية والوقوف على الحالة المرضية بشكل مباشر لاكتساب الطلبة كيفية التشخيص الطبي للحالات المرضية، وكذلك الأمر بخصوص التخصصات الهندسية والتي تتطلب إجراء التجارب العلمية.



حدثنا عن تعاون المكتب مع المكاتب الفنية الملحقة (الصحي، والعسكري) في متابعة كل الرعايا المتواجدين في المملكة الأردنية الهاشمية؟



٭ يرتبط المكتب الثقافي بعلاقة وثيقة مع المكاتب الفنية الملحقة (الصحي، والعسكري) وهناك تنسيق عال من قبلنا، وكما هو معلوم للكافة أن غالبية الرعايا الكويتيين المتواجدين في المملكة الأردنية الهاشمية، والمكتب الثقافي يمثل المظلة القانونية لأبنائنا الطلبة وعين وزارة التعليم العالي، لذلك نحرص على أن نكون مع الطلبة بكل ما يحتاجون إليه من الناحية الصحية خارج الجامعات، وذلك بتوجيههم وإرشادهم إلى دور المكتب الصحي وما يقوم به من خدمات لهم في حال تعرضوا إلى أي حالة مرضية، وكذلك يقوم المكتب الثقافي بشكل ربعي بتزويد المكتب الصحي بأسماء الطلبة المقيدين في الجامعات الأردنية.



إلغاء الاتحاد



ما الأسباب وراء إلغاء الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في الأردن، وهل هناك أمل بعودته كما كان في السابق؟



٭ القانون الأردني يمنع تشكيل أي اتحادات طلابية على أراضيه، وذلك بعد إجراء تعديل على قانون الجمعيات الخيرية الأخير، مما يتعذر معه عودة تجمعات طلابية على الأراضي الأردنية.



آليات التعاون



حدثنا عن مبادرة المكتب الثقافي للتنسيق الأكاديمي مع المكاتب الثقافية الخليجية العاملة في الأردن؟



٭ نعمل على التواصل ما بين المستشارين والملحقين الثقافيين العرب والتنسيق فيما بينهم يتم بأمور تتعلق بآليات عملهم والتعاون لتحقيق الأهداف المشتركة، وتنظيم زيارات للجامعات الخاصة والحكومية ولقاء الرؤساء والمعنيين في الجامعات لبحث قضايا تهم الطلبة والجامعات والتخصصات والتنسيق مع المعنيين بأمور تتعلق بآليات العمل والتعاون لتحقيق أهداف المكتب الاستراتيجية.