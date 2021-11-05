قام البنك الأهلي المتحد يوم الأربعاء الماضي بإجراء السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول في الكويت والذي يقدم ما يزيد على 750 جائزة سنويا، وينفرد بالعديد من المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج ادخار والذي يقدم أكبر قيمة من الجوائز إلى أكبر عدد من الفائزين، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الإنترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب.



وأسفر السحب عن حصول 20 عميلا على 1000 دينار لكل منهم، وهم: فيصل سعد الدوسري، شروق رضا الصيرفي، غزالا زيدين حكيم، معصومة جراق درويش، أحمد عباس عبدالله، محمد خالد الربيعان، نورة سعادة قطو، مبارك حمد الهيم، نجاة عويس أبوالعلا، محمد خالد الربيعان، نائل غازي عبدالرحيم، عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن، خالد رجب بوشهري، طلال فرحان العنزي، نورة سالم الحمدان، ضحى بدر السلمان، سعد محمد المطيري، عادل أحمد عبدالله، رامي يوسف عفيف، عبير محمد حسن.



وتتضمن سحوبات الحصاد العديد من الجوائز، من بينها جائزة بقيمة 100 ألف دينار في كل من عيد الفطر وعيد الأضحى وتبقى الجائزة الربع السنوية الكبرى بقيمة 250 ألف دينار أهم ما يطمح إليه العملاء لتحقيق تطلعاتهم. كذلك تقدم جوائز الحصاد 20 جائزة أسبوعية بقيمة ألف دينار لكل رابح. وكذلك، لأول مرة في الكويت، تم تقديم «سحب الأفضلية» الربع السنوي بقيمة 25 ألف دينار حصريا للعملاء الذين لم يحالفهم الحظ من قبل بأي من جوائز الحصاد الإسلامي خلال السنوات الـ 5 الأخيرة بشرط مرور عام على فتح حساباتهم وتتيح كل 50 دينارا في حساب العملاء ضمن هذه الفئة فرصة واحدة للدخول في السحب.