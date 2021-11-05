صرح عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي قتيبة النصف بأن شركة بيتك للتأمين التكافلي «بيتك تكافل» احتلت المرتبة الأولى في قطاع التأمين التكافلي للعام 2020 وفق الترتيب الصادر من وحدة تنظيم التأمين، التي صنفت «بيتك تكافل» في المرتبة الاولى على مستوى الكويت في قطاع التأمين التكافلي في تأكيد جديد على قدرة وملاءة الشركة ونجاح سياساتها التشغيلية والتسويقية وحصتها التسويقية الكبيرة.



وأضاف النصف أن الأقساط المباشرة لدى الشركة بلغت في عام 2020 أكثر من 22 مليون دينار، وتعتبر حصتها السوقية مؤشرا أساسيا لتصدر شركة بيتك تكافل، وقد جاءت اعتمادا على مؤشرات حقيقية وأرقام موثقة وأداء تشغيلي متنام وشامل لكل القطاعات والمجالات في الاقتصاد الوطني، وعلى صعيد الأفراد والشركات بفكر مبتكر ومتطور يعتمد أفضل المعايير العالمية، وأحدث التطورات في أسواق التأمين محليا وعالميا.



وأضاف ايضا أن الشركة اتجهت نحو إعادة هيكلة محافظها التأمينية من خلال التركيز على خدمات ومنتجات تأمينية متنوعة، والدخول الى مجالات جديدة واستقطاب عملاء متميزين، مع تكثيف الدراسات حول المخاطر المحتملة ومتابعة دائمة لتطورات السوق وفرص المنافسة، والتركيز على جودة الخدمة وضمان سلامة السياسات وكفاءة العنصر البشرى، وتوسيع مجالات العمل المعتمد على التقنية الحديثة، بما يضمن أفضل خدمات تلائم التقنية الحديثة واهتمامات العملاء من حيث السرعة والدقة والأمان.



وأكد أن ما حققته «بيتك تكافل» يعبر عن طاقتها الاستيعابية وملاءتها المالية القوية ويعزز فرص نموها محليا في ظل تزايد الاكتتاب في وثائقها التأمينية، بحيث أصبحت تمثل معظم اهتمامات ومتطلبات الشركات الكبرى والافراد وتغطي جوانب عديدة من احتياجاتهم التأمينية.