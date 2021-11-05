وصلت إلى الكويت عبر منفذ النويصيب البري وقاعدة علي السالم الجوية القوات البرية الملكية السعودية المشاركة في تمرين «رماية الخليج 2021» الذي سينفذ في الفترة من 7 إلى 18 الجاري.



وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي إن تمرين «رماية الخليج 2021» مشترك بين القوة البرية في الجيش الكويتي والقوات البرية الملكية السعودية إضافة إلى قوة سبارتن من القوات البرية الأميركية. وأضافت ان التمرين يعكس الجهود المبذولة لتنمية التعاون العسكري المشترك بين الكويت والدول الشقيقة والصديقة بهدف تعزيز وتطوير مبدأ التعاون والتنسيق والتخطيط المشترك ورفع المستوى التدريبي والجاهزية القتالية وحرص القيادة العسكرية على عقد مثل هذه النوعية من التمارين المشتركة.