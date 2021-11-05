ذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء العام، ان فرقة الإطفاء تمكنت مساء أمس الخميس من اخماد حريق منزل في منطقة القصور. واوضحت الادارة ان غرفة العمليات قامت بتوجيه فرقة مركز اطفاء القرين، وعند وصول الفرقة إلى موقع الحادث تبين ان الحريق في حديقة المنزل الخارجية، وقامت الفرقة بإخماد الحريق والحد من انتشاره و لا توجد أي إصابات تذكر .

من جهة اخرى، تم توجيه فرقة من قبل غرفة العمليات الى حادث حريق منزل في منطقة العدان، وعند الوصول تبين أن الحريق في مطبخ المنزل و على الفور قامت الفرقة بإخلاء المنزل من السكان و مكافحة الحريق وتم إخماده دون وقوع أي إصابات تذكر .