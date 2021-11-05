«مؤسسة البترول» وشركاتها حددت الاحتياجات الوظيفية.. وبدء المقابلات الشخصية للمتقدمين بعد أسبوع

أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة ان مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة حددت الاحتياجات الوظيفية لإعلان التوظيف في عقود المقاولين بالقطاع النفطي بنحو 300 مواطن، مشيرة إلى ان شركة نفط الكويت (بصفتها المنظمة لاختبارات التقدم) تقوم حاليا بالتجهيز لتنفيذ المقابلات الشخصية بعد أسبوع من الآن، بعد انتهاء اختبارات اللغة الانجليزية والتخصص العلمي.



وقالت المصادر ان عقود المقاولين تشمل مختلف الشركات النفطية مثل نفط الكويت والبترول الوطنية ونفط الخليج للحاصلين على مؤهلات دبلوم فني وجامعي.



وذكرت أن الشروط التي حددتها «مؤسسة البترول» في المتقدمين أصحاب الخبرة ألا تزيد سن المتقدم على 50 سنة في تاريخ أغسطس 2021 وألا يقل معدل التخرج عن 2 نقطة من نظام 4 نقاط ونسبة 70% للنظام الرقمي وألا يقل التقدير اللفظي عن جيد، وألا يكون المتقدم عاملا ضمن برنامج التكويت في عقود المقاولين لدى مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة أو سبق إنهاء خدمته بإجراء تأديبي أو إنهاء خدمات بالفصل.