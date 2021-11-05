بعد النجاح الكبير الذي حققه الفنان محمد فراج خلال رمضان الماضي في مسلسل «لعبة نيوتن»، يستعد لعرض أولى بطولاته المطلقة، بداية العام المقبل، وهو مسلسل «الغرفة 207» الذي كشف فراج عن تفاصيله لأول مرة، قائلا إنه بدأ تصوير العمل منذ ما يقرب من شهر، قبل حضوره مهرجان الجونة بأسبوعين، ليعود ويستكمل التصوير حاليا في القاهرة.



وأضاف فراج، حسب موقع «سيدتي نت»، أن المسلسل تدور حكايته في الإطار من المغامرة والإثارة والتشويق، وهو مأخوذ عن رواية للكاتب الكبير أحمد خالد توفيق، وإنتاج «mbc استوديوز» و«فيلم فاكتري» لممدوح السبع، وإخراج تامر عشري، ويتكون من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه على منصة «شاهد» يناير المقبل.



وكشف فراج لأول مرة عن النجوم المشاركين في المسلسل، وهم: ريهام عبدالغفور وناردين فرج وكامل الباشا ويوسف عثمان، لافتا الى أن حلقاته تضم عددا من ضيوف الشرف من أبرز النجوم، من بينهم محمد ممدوح وبيومي فؤاد ومريم الخشت ونبيل عيسى وعباس أبوالحسن.



وبسؤاله عن موعد زفافه من الممثلة بسنت شوقي، والذي كان من المقرر أن يقام نهاية العام الحالي، بعد عقد قرانهما خلال حفل كبير بالقاهرة أقيم يونيو الماضي، أكد فراج أنه لم يتم تحديد موعد الزفاف حتى الآن، نظرا لانشغاله بتصوير المسلسل، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن موعد الزفاف قريبا جدا.



جدير بالذكر أن آخر أعمال محمد فراج، كان مسلسل «لعبة نيوتن» الذي شارك في بطولته محمد ممدوح ومنى زكي، ومن إخراج وتأليف تامر محسن، وهو المسلسل الذي عرض في رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا في الوطن العربي.