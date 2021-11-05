انتهت شركة Eagle Films / المنتج جمال سنان من تصوير مسلسل (اعتراف) الذي صوّرته في الكويت، والذي يقدّم دراما الجريمة والتشويق والتحقيقات والإثارة بشكل مختلف، وذلك بإدارة المخرج محمد سمير الذي سبق وحقق مع الشركة في مسلسل (ملاك رحمة) نجاحاً كبيراً، وكذلك الحال مع الكاتبة مريم الهاجري في مسلسل (أمر إخلاء) الذي تصدر نسب المشاهدة خلال عرضه في مختلف دول الخليج العربي.

قصة (اعتراف) تحمل الكثير من الغموض والأسرار وتقدم مجموعة شخصيات بشكل اجتماعيّ جديد يلعب أدوارها نخبة من أهم نجوم الخليج العربي منهم محمود بوشهري، لمياء طارق، ليلى عبدالله، عبدالله بهمن، فهد الصالح وغيرهم.

العمل مؤلف من ٨ حلقات وسيعرض قريباً.