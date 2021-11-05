نشر د.أشرف صبري والد الفنانة ياسمين صبري، صورا لها عبر حسابه على «فيسبوك» نفى فيها ادعاءات ابنته، وكانت الصور لها معه من خطوبتها الأولى لدحض تصريحاتها حول علاقته بها وأنها لم تره منذ كانت في الثانية من عمرها، حيث نشر تعليقا قال فيه: «بعد ما سمعت أكاذيب بنتي اللي ربيتها في بيتي وكانت صاحبة البيت وعندها شغالة وقدرت تطعن أبوها في ضهره، أصدقاؤنا كانوا بييجو البيت بيشوفوها ولما كبرت جيبتلها عربية، يا ريت الناس اللي يعرفونا وجم بيتنا يردوا ويقولوا ياسمين كانت عايشة في بيتي إزاي في كل مراحلها، وإزاي اتخطبت وعملتلها أجمل حفلة ودي صورها».



وأضاف صبري: «الكدب ده بيبرر بالنسبة لها سبب عدم حضورها فرح أخيها، ولو اب اهتم بفرح ابنه وزعلان أن إخواته ماجوش مش حيهتم ببنته؟»، وتابع: «أنا عملت لها حياة كريمة راقية ومحترمة، وماكنتش فاكر إن الرد حيكون كده، والسر اللي الناس ما تعرفوش أنها اتطلقت من الراجل المحترم الدكتور ده بسبب امها لأنه حكالي وقالي امها خربت بيتنا، واتجوزت من ورايا وبدون علمي بعد التربية اللي عملتهالها، وعشان كده أنا مش معترف بجوازها اللي من ورا ضهري ده».



وكان د.أشرف صبري، علق على تجاهل ابنته وأشقائها حضور حفل زفاف شقيقهم دون إبداء أي أسباب واضحة، وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم»: «اللي حصل الحاجات اللي بتخلي الاخوات حزانى، ابني الوحيد كنت زعلان عشانه وبيقول.. اخواتي ليه بيعاملوني كده.. وبييجي اخواته فجأة يقولوا مش جايين فرحه».