الهيئة ستقوم بوقف وتقنين استقبال مراجعي هذه الخدمات بشكل تدريجي

بشرى شعبان



أعلنت الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة عن التوسع في الخدمات الالكترونية (اونلاين) التي تقدمها الهيئة عبر موقعها الالكتروني، بما يتيح لذوي الإعاقة والمكلف بالرعاية إنجاز أغلب معاملاتهم دون مراجعة مقر الهيئة وأفرعها.



وأوضحت الهيئة أنه تمهيدا لعدم استقبالها المراجعين لإنجاز المعاملات التي يمكن إتمامها عن طريق «الاونلاين» فإنها تهيب بمراجعيها الكرام مبادرة إنجاز جميع المعاملات التالية إلكترونيا:



١- تقاعد/ تسوية الشخص ذو الإعاقة.



٢- تقاعد/ تسوية المكلف برعاية الشخص ذو الإعاقة



٣- استلام شهادة إثبات الإعاقة.



٤- استلام شهادة المكلف بالرعاية.



٥- تجديد القرار التعليمي.



٦- استلام هويه الإعاقة.



٧- طلب مخصصات المالية تحت 21.



٨ -طلب بدل السايق أو الخادم.



٩. فتح ملف طبي جديد



١٠-طلب لوحة مرور



١١-طلب إجازة الموظفة ذي الإعاقة بعد الولادة



١٢-طلب أولوية الرعاية السكنية



١٣-طلب قرض الزواج



١٤-طلب إجازة مرافق مريض



١٥-طلب تخفيف ساعات العمل



١٦-اخذ موعد لجان طبية.

وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي لضمان تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين دون تكبدهم عناء المراجعة، اختصارا للوقت والجهد المبذولين في سبيل ذلك، مشيرة إلى حرصها على السعي نحو تحويل جميع إجراءاتها عبر خدمة ال «أونلاين» التي أثبتت جدواها في الإجراءات المتوفره حاليا.

وأضافت: بناء عليه ستقوم الهيئة وفق جدول زمني سيتم الاعلان عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالبدء نحو وقف/ تقنين استقبال مراجعي الخدمات اعلاه بشكل تدريجي، حيث تدعو مراجعيها الكرام إلى متابعة حساباتها الإلكترونية، لافتة في الوقت نفسه إلى أنه تم إدراج بعض هذه الخدمات وعدد كبير من الاشعارات في منصة سهل الإلكترونية.