عبدالعزيز الفضلي

دعا وكيل التعليم العام بوزارة التربية اسامة السلطان الإدارات المدرسية إلى تسليم إخلاء الطرف للهيئة التعليمية والإشرافية، المنقولين والمنتدبين، محملا المسؤولية لمدير المدرسة في حال عدم اخلاء طرف اي منهم.

جاء ذلك في نشرة للوكيل السلطان، تلقت "الأنباء" نسخة منها، وقال فيها: يرجى التكرم بالإيعاز لمراقبي المراحل التعليمية باستعجال إرسال نسخة من قرارات النقل المرسلة من قبل إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام الى جميع المعنيين بالقرارات (هيئة تعليمية/ هيئة تعليمية اشرافية)، والتأكيد على مديري ومديرات المدارس بتسليمهم إخلاء الطرف بصورة عاجلة وتنفيذ القرار الصادر لهم، على أن يتحمل مدير المدرسة مسؤولية عدم اخلاء طرف أي منهم.