قتل اثنان على الاقل واصيب العشرات خلال اشتباكات عنيفة في الشوارع المؤدية الى المنطقة الخضراء في بغداد بين القوات الامنية وانصار الاحزاب الخاسرة بالانتخابات البرلمانية، بحسب شهود عيان.

وأبلغ الشهود عيان وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أن «المتظاهرين هاجموا القوات الأمنية بالحجارة في مسعي لاقتحام بوابة المنطقة الخضراء من جهة منطقة كرادة مريم وسط بغداد».

وبحسب مصادر إعلامية مقربة من الأحزاب الخاسرة بالانتخابات، فإن اثنين من المتظاهرين قتلا وأصيب العشرات بجروح.

ويسمع بين الحين والآخر أصوات إطلاق الرصاص والغازات المسلحة للدموع في سماء منطقة المظاهرات.

وكان شهود عيان قد ذكروا أن القوات الأمنية أطلقت الرصاص لتفريق متظاهرين بالقرب من إحدى بوابات المنطقة الخضراء الجمعة في حي كرادة مريم ببغداد.