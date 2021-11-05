أعلنت أمانة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، أكبر اتفاقية تجارية في العالم حتى الآن، ستدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2022.

وقالت الأمانة إنها تلقت صكوك المصادقة على الاتفاقية من 6 دول أعضاء في الآسيان هي بروناي وكمبوديا ولاوس وسنغافورة وتايلاند وفيتنام إضافة إلى 4 دول موقعة من غير أعضاء الرابطة هي أستراليا والصين واليابان ونيوزيلندا.

وقال الأمين العام لرابطة الآسيان داتو ليم جوك هوي "إن التصديق السريع من قبل الدول الموقعة هو انعكاس حقيقي لالتزامنا القوي بنظام تجاري متعدد الأطراف عادل ومفتوح لصالح شعوب المنطقة والعالم".

وأكد الأمين العام أن تنفيذ الاتفاقية سيوفر دفعة هائلة لجهود الانتعاش الاقتصادي في حقبة ما بعد كوفيد-19.

وتعد الاتفاقية الموقعة في نوفمبر العام الماضي صفقة تجارية ضخمة بين دول الآسيان الـ10 الأعضاء-- بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام-- بالإضافة إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا.

وتقتضي الحاجة مصادقة ما لا يقل عن 6 دول من الآسيان و3 دول من الدول الـ5 الأخرى غير الأعضاء حتى تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ.

وبمجرد أن تدخل حيز التنفيذ سيتم إلغاء الرسوم الجمركية على ما يصل إلى 90 بالمائة من السلع المتداولة بين الموقعين عليها على مدار الأعوام الـ20 القادمة.