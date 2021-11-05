عندما كانت زينب عبد الوهاب وزوجها يدرسان في إنجلترا، جربا ذات مرة اللعبة المعروفة باسم "غرفة الهروب" وسرعان ما أصبحا يمارسانها بانتظام.

بعد عودتهما إلى البصرة في العراق، فتحا غرفة هروب خاصة تأخذ اللاعبين في استراحة بعيدا عن العالم الخارجي والتكنولوجيا والإنترنت والهواتف المحمولة، ليعتمدوا فقط على مهارات التفكير سعيا للهروب.

اختارت زينب وزوجها وسائل الإضاءة والأثاث والأجواء التي تساعد اللاعبين على التركيز في حل سلسلة من الألغاز والاختبارات المتتالية للهروب من غرفة مغلقة بإحكام في أقل من ساعة واحدة.

وتحدث لاعبون عن شعورهم عند خوض تجربة دخول غرفة الهروب.

وقال حيدر لافي "الفكرة حلوة أنه أنت تدخل في غرفة وخلال ٦٠ دقيقه لازم تكتشف الحلول، الألغاز، والأحاجي إللي موجودة حتى تكتشف طريق الخروح. شي حلو يبعدك عن التقنية والتليفون والتكنولوجيا، ويخليك تعمل عصر ذهني وتفكر بالألغاز العملية إللي ممكن تحلها بهذه الغرفة".

من جهته يقول سجاد أمجد وهو لاعب آخر "أجيت أني وصديقي وعفنا (تركنا) موبايلاتنا وعفنا حياتنا كلها والتهينا نفكر ونفكر وخسرنا للأسف أكو شغلات يعني تشوفها أمامك بس لازم تكون بيها دقيق الملاحظة حتى توجد الحل منها أو المفتاح حتى توصل للمرحلة الثانية".