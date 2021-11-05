لقد كان للمخرجة المولودة في الصين، كلوي تشاو، نصيب الأسد إلى حد كبير عندما يتعلق الأمر بأحدث موسم للجوائز السينمائية، حيث فازت بـ 34 جائزة إخراج، و13 جائزة عن كتابة السيناريو، وتسع جوائز ضمن فئة التحرير، بحسب إحصاءات مجلة "فارايتي" الامريكية المتخصصة في مجال الترفيه.

ولكن الفضل يعود لشركة "مارفل ستوديوز"، التي استعانت بتشاو 39/ عاما/ في عام 2018 لتقديم فيلم البطل الخارق "إيترنالز" (الابديون)، قبل فترة ليست بالقصيرة من ذيوع شهرتها من خلال فيلم "نومادلاند" (أرض الرُحّل).

ويركز هذا الفيلم، وهو الخامس والعشرون لشركة "مارفل ستوديوز"، على مجموعة من الأبطال الجدد تماما بالنسبة لـ "عالم مارفل السينمائي". وتعد شخصيات "الابديون" - في الفيلم القائم على قصة مصورة لفنان الكتب الهزلية الامريكي الراحل، جاك كيربي، تحمل نفس الاسم - كائنات بشرية كونية كانت موجودة على كوكب الأرض منذ آلاف السنين لحماية البشرية من الكائنات المنحرفة والوحشية ذات الاشكال المتغيرة.

ويشار إلى أن "عالم مارفل السينمائي" هي سلسلة أفلام ومسلسلات تقوم شركة "مارفل ستوديوز" بإنتاجها بشكل مستقل، وتدور أحداثها في عالم خيالي، مع التركيز على سلسة أفلام الأبطال الخارقين المأخوذة من الشخصيات التي تظهر في مطبوعات "مارفل كومكس".

وتجسد النجمة سلمى حايك 55/ عاما/ شخصية "أجاك"، وهو رجل في القصة المصورة، بينما تجسد النجمة أنجلينا جولي 46/ عاما/ دور المقاتلة "ثينا". وقد تم إقناع جولي بالمشاركة في الفيلم من خلال فكرة التنوع والشمول، بحسب ما قالته لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقالت عن طلب مشاركتها في الفيلم: "إنها فكرة من ستكون هذه العائلة والتنوع والشمول وكيف يمكننا تمثيل العالم الذي نعيش فيه بصورة أكثر دقة".

ومن بين الممثلين الآخرين المشاركين في الفيلم، الممثل الاسكتلندي ريتشارد مادن 35/ عاما/ - الذي اشتهر من خلال تقديم شخصية "روب ستارك" في المسلسل الامريكي الشهير "صراع العروش" - حيث يقدم في الفيلم دور "إيكاريس". بينما تجسد الممثلة البريطانية جيما تشان 38/ عاما/ دور عشيقته السابقة "سيرسي". وفي الوقت نفسه، يشارك الممثل البريطاني كيت هارينجتون 34/ عاما/ - الذي اشترك مع مادن من قبل في عمل "صراع العروش" - بدور مساعد يثير بعض التساؤلات، ومن المحتمل أن نرى المزيد منه في "عالم مارفل السينمائي".