يمكن الآن و لبضعة أسابيع خلال هذا الشهر مشاهدة لوحة رامبرانت الأوسع شهرة "دورية الليل" من الخلف في متحف ريكز بأمستردام.

وتم إنزال التحفة الفنية التي تعود إلى عام 1642 من على الحائط وإخراجها من إطارها. وتم وضعها داخل زجاج شفاف يسمح لمؤرخي الفن، ومحبيه، بفحص الجزء الخلفي من اللوحة الضخمة.

وتأتي الفرصة في إطار برنامج "أوبيريشن نايت ووتش" المستمر في متحف ريكز، وهو مشروع مكثف للبحث وترميم للوحة الغامضة، التي تصور مجموعة مسلحة في الليل، وبدأ عام 2019 ويجري عرضه على الجمهور.

وقال مدير المتحف تاكو ديبيتس في بيان "عندما تنزل أي لوحة من الجدار وتخرجها من إطارها، فإنها تبدو معرضة للخطر للغاية فجأة".

وأضاف: "يمكنكم رؤية لوح الرسم والإطار الخشبي، ويبدوان فى غاية الهشاشة. كل هذا يعني أنه من المثير جدا رؤية الجزء الخلفي من اللوحة، وهو أمر مستحيل عادة".

لكن المتحف أشار إلى أن الجمهور لن يرى لوح الرسم الأصلي الذي رسم عليه رامبرانت، بل سيرون "لوح رسم داعم" تم تثبيته قبل 46 عاما.