دعا الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" لانتهاز جائحة كورونا باعتبارها فرصة للتفكير وإعادة بناء المدن وفق مسار حضاري جديد في العالم، مشيراً إلى أن المدن الكبيرة والصغيرة كانت بؤرة لانتشار الجائحة، وهي تتصدر الآن الكفاح بشأن أزمة المناخ.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة ، شدد الأمين العام على أن الجائحة ينبغي أن تكون منعطفا لإعادة التفكير وإعادة ضبط الطريقة التي يعيش بها الناس ويتفاعلون مع بعضهم البعض ويبنون المدن.

وقال جوتيريش: "الاستثمار في التعافي من الأوبئة يشكل فرصة للأجيال لوضع العمل المناخي والعدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة في صميم استراتيجيات وسياسات المدن" مشيرا إلى أن المزيد من المدن في جميع أنحاء العالم تلتزم بهدف الوصول بانبعاثات الكربون إلى الصفر، بحلول عام 2050، أو قبل ذلك، وأضاف: "كلما أسرعنا في ترجمة هذه الالتزامات إلى إجراءات ملموسة للحد من الانبعاثات، أسرعنا في تحقيق نمو في الوظائف الخضراء، وصحة أفضل، ومساواة أكبر".

الجدير بالذكر أن الأكاديمية البريطانية في لندن شهدت إطلاق فعالية تسمى "مدن عند مفترق الطرق"، بمناسبة الجلسة الافتتاحية لمجلس المبادرات الحضرية الجديد الذي تدعمه الأمم المتحدة.