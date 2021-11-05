قال المسؤول الحكومي الإيطالي الذي قاد المفاوضات الفاشلة مع بنك يوني كريديت الإيطالي إن الحكومة مازالت تخطط لبيع بنك مونتي دي باشي دي سيينا (إم.بي.إس) المتعثر رغم فشل محاولة بيعه إلى يوني كريديت.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أليساندرو ريفيرا مدير عام وزارة المالية الإيطالية والمسؤول عن المفاوضات مع يوني كريديت القول إن"خصخصة البنك يجب أن تكون الوجهة النهائية لبنك مونتي باشي... الحكومة بدأت محادثات مع الاتحاد الأوروبي للحصول على مهلة إضافية لا يمكن تحديدها في اللحظة الراهنة" من أجل بيع البنك.

كانت الحكومة الإيطالية قد تدخلت في عام 2017 لإنقاذ إم.بي.إس وهو أقدم بنك عامل في العالم، والتزمت بيع 64% من أسهمه بنهاية 2021 وفقا للموعد النهائي المقرر لذلك من جانب المفوضية الأوروبية. وقد انهارت محادثات بيع البنك إلى يوني كريديت في الشهر الماضي، بعد فشل الجانبين في الاتفاق على حجم رأس المال المطلوب ضخه في البنك المتعثر لإعادة رسملته كجزء من الاتفاق.

من ناحيته قال ريفيرا إن وزارة المالية الإيطالية ستشارك في زيادة رأسمال البنك مع البحث عن بدائل أخرى، مضيفا أن "الحكومة ستضمن استمرار عمل البنك بطريقة جيدة وامتلاكه قاعدة رأسمالية قوية".

كان وزير المالية الإيطالي قد أكد في الشهر السابق اعتزام بلاده العمل من أجل تحسين أداء البنك في الوقت الذي تبحث فيه عن مشتر جديد للبنك بعد فشل صفقة بيعه إلى بنك يوني كريديت.

وقال وزير المالية دانيلي فرانكو قوله خلال مؤتمر صحفي في روما: "في غضون الأسابيع أو الشهور القليلة المقبلة، سوف نبحث مزيدا من الخيارات.. وإذا لم نجد خيارا، سوف نستمر في إدارة مصرف باتشي باعتبارنا حملة أسهم، في محاولة لضمان أن يصبح أكثر صلابة وفعالية".