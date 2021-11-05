أظهر تقرير شهري تراجع الإنفاق على مشروعات التشييد في أمريكا بشكل عام خلال أيلول/سبتمبر الماضي على خلاف التوقعات.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن إنفاق قطاع التشييد تراجع خلال أيلول/سبتمبر الماضي بنسبة 5ر0% شهريا إلى ما يعادل 574ر1 تريليون دولار سنويا، بعد ارتفاعه بنسبة 1ر0% إلى ما يعادل 582ر1 تريليون دولار خلال آب/أغسطس الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

وكان المحللون يتوقعون ارتفاع الإنفاق خلال أيلول/سبتمبر الماضي بمعدل 4ر0%.

جاء التراجع المخالف للتوقعات في الإنفاق على مشروعات التشييد في الولايات المتحدة، على خلفية تراجع الإنفاق على مشروعات التشييد الخاصة بنسبة 5رر0 إلى ما يعادل 230ر1 تريليون دولار سنويا خلال أيلول/سبتمبر الماضي.

كما أظهر تقرير الوزارة تراجع الانفاق على مشروعات التشييد السكنية بنسبة 4ر0% إلى ما يعادل 5ر773 مليار دولار سنويا، في حين تراجع الإنفاق على مشروعات التشييد غير السكنية بنسبة 6ر0% إلى ما يعادل 4ر456 مليار دولار سنويا.

وذكرت وزارة التجارة أن الإنفاق على مشروعات التشييد العامة تراجع بنسبة 7ر0% شهريا إلى ما يعادل 7ر343 مليار دولار، حيث تراجع الإنفاق على مشروعات الطرق السريعة بنسبة 7ر0% إلى 8ر99 مليار دولار، في حين ارتفع الإنفاق على مشرعات التشييد التعليمية بنسبة 9ر0% إلى 7ر80 مليار دولار.