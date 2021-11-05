ذكر نجم هوليوود الشهير توم هانكس أنه اكتفى في الوقت الحالي من أداء أدوار منعزلة.

وقال هانكس 65/ عاما/ في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "أريد أن تكون شخصيتي التالية جزءا من فرقة يجلس فيها 18 شخصا في غرفة في نفس الوقت، ويمكننا جميعا التحدث مع بعضنا البعض والإنصات إلى بعضنا البعض".

يُذكر أن النجم الحائز على جائزتي أوسكار حقق نجاحا مدويا بأفلام مثل "كاست أواي"، الذي تدور أحداثه حول ضحية حادث طائرة تقطعت به السبل في جزيرة منعزلة.

وقال هانكس في مؤتمر صحفي حول إطلاق فيلمه الجديد "فينش": "هناك شيء لطيف في ذلك أيضا، لأنك تكون بمفردك ولا توجد أي قواعد بينك وبين المخرج والسيناريو... لكن الانضباط والشعور بالسعادة خلال العمل في فيلم كبير مع أشخاص آخرين هو في الحقيقة أفضل طريقة لخوض الحياة. وغالبا ما يسهل ذلك عدم الشعور بالجنون أثناء التصوير".

وفي دراما الخيال العلمي "فينش"، يلعب هانكس دور مهندس نجا من كارثة بيئية في المستقبل القريب ويصبح بمفرده مع كلبه المخلص وإنسان آلي في كوكب مهجور. تم تصوير الفيلم قبل جائحة كورونا، وقد بدأ عرضه لأول مرة اليوم الجمعة (5 تشرين ثان/نوفمبر) على خدمة البث "آبل تي في بلاس".