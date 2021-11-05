ليس تطبيق "تيك توك" مجرّد منصة لنشر مقاطع الفيديو القصيرة تتضمن رقصات أو وصفات مطبخية أو أزياء، بل هو كذلك مساحة لشباب يتحدثون عن شؤون مالية، استقطبوا جمهوراً كبيراً وأصبحوا أيضاً من نجوم الشبكات الاجتماعية.

ويُعتبر حساب "ستوك توك" الأكثر استقطاباً للمتعاملين بالأسهم وسواهم من المهتمين بالأسواق المالية، وقد حصد إلى الآن نحو 1,7 مليار مشاهدة ، في حين أن حساب "فين توك" ذا الاهتمامات المماثلة جذب أكثر من 500 مليون.

وتحظى المشتقات من كلمة "استثمار" على المنصة بملايين بل حتى بمليارات المشاهدات تبعاً للغة.

وتهدف كويني من خلال نشاطها هذا عبر الشبكات إلى إسداء النصائح التي كانت تتمنى الحصول عليها قبل ست سنوات، عندما خاضت هي نفسها غمار الاستثمار في الأسواق المالية، وكانت تستعين بالكتب لتعلّم افضل سبل العمل في هذا المضمار.

- عبر مالية من "سكويد غايم" - وفي مقاطع الفيديو التي تصوّرها في غرفة الاستقبال بمنزلها في سيدني، تقدّم كويني دروساً عن مختلف وسائل الاستثمار، إلى جانب فقرات مسلية أكثر، منها مثلاً عِبَر مالية يمكن استقاؤها من مسلسل "سكويد غايم" الذي تعرضه "نتفليكس" ويجمع بين الرمزية الاجتماعية والعنف الشديد، ويحقق منذ أسابيع نجاحاً عالمياً واسعاً.

وعلى غرار "المؤثرات" الناجحات عبر شبكات التواصل، تروي كويني تان جوانب من تجربتها الحياتية التي تخللتها مرحلة كانت فيها تعيش تحت خط الفقر، عندما كانت في التاسعة عشرة، وهي تنصح جمهورها بالعيش باقتدار والاستثمار بطريقة مدروسة وحكيمة سعياً إلى جمع المال تدريجاً.

وتقول "لقد تعلمت حقاً التحكم في مصاريفي ومعرفة قيمة المال"، مؤكدة أنها لا تنوي "شراء قصر".

ولا تخفي كويني تان أنها لا تملك اي مؤهلات علمية في المجال المالي، كما هي حال كثر من مشاهير الإنترنت الماليين.

إما المكسيكي أندريس غارثا فهو مستشار مالي معتمد، ومقاطع الفيديو التي ينشرها والمتلائمة مع طبيعة "تيك توك"، تحظى كمقاطع كويني بشعبية كبيرة بين الشباب الذين يرتاحون إلى تلقي نصيحة من شخص في سنهم.