تعهدت دول شمال أوروبا بمزيد من التقارب فيما بينها اليوم الأربعاء، بعد فترة من إغلاق الحدود بسبب جائحة كورونا.

وقالت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين خلال اجتماع مجلس دول الشمال في كوبنهاجن إن الدول الأعضاء لديها رؤية مشتركة لأن تصبح المنطقة الأكثر استدامة وتكاملا على الأرض بحلول عام .2030

ويشار إلى أن مجلس دول الشمال يتألف من الدنمارك والنرويج والسويد وفنلندا وإيسلندا، بالإضافة إلى جزر فارو التي تتمع باستقلال ذاتي بدرجة كبيرة وجرينلاند والاند.

و على مدار أزمة كورونا، أغلقت عدة دول اسكندنافية حدودها. وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن إن الاجراءات كانت ضرورية بسبب الجائحة.

واتفق الحلفاء في إعلان مشترك على التعاون بشأن الأمن وجاهزية الامدادات في حال اندلاع أزمات في المستقبل.