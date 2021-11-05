أعلن علماء الأحافير الصينيون عن اكتشاف ديناصور جديد له قوس عصبي فريد على شكل فراشة للفقرات الظهرية الأمامية، مما يجعله مميزا عن الترودونتيدس الأخرى.

ووجد فريق البحث نموذجه النوعي في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمالي الصين. يتكون النموذج النوعي من جمجمة مكتملة تقريبا بطول إجمالي يبلغ 12 سم وعظام مجزأة بعد الجمجمة، حيث يصل طول جسمه إلى 1 متر.

وقال بي روي الباحث في معهد علم الأحافير الفقارية وعلم الإنسان القديم التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، إن الديناصورات التي تعيش في العصر الطباشيري المبكر منذ حوالي 83 مليونا إلى 70 مليون سنة، كانت في مرحلة ما قبل البلوغ وهي الفترة الزمنية الرئيسية لكل من النمو الفردي والتطور العددي.

وأضاف بي أن هذا الاكتشاف مهم لدراسة التنوع البيولوجي للكائنات الحية على الأرض والتغير البيئي القديم في شمال شرق آسيا في أواخر العصر الطباشيري.

ونُشرت النسخة الإلكترونية من الاكتشاف على موقع "البحث الطباشيري" في أكتوبر