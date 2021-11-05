ارتفع إنتاج الذهب في زيمبابوي بنسبة 37% خلال الشهور العشرة الأولى هذا العام، وفقا لما ذكرته وحدة تابعة للبنك المركزي في بيان.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان "وحدة فيدليتي برينترز آند ريفاينرز" الذي أرسل عبر البريد الإلكتروني أن إنتاج الذهب ارتفع إلى 22024 كيلوجراما في الفترة من كانون ثان/يناير إلى تشرين أول/أكتوبر هذا العام، مقارنة بـ16018 كيلوجراما في الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا للبيان، ارتفعت شحنات تشرين أول/أكتوبر إلى 9ر3051 كيلوجراما هذا العام مقابل 8ر1367 العام الماضي .

وتأتي معظم مكاسب زيمبابوي من العملات الأجنبية عبر التعدين، وتأتي المساهمات الكبيرة من الذهب والبلاتين والكروم.